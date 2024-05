Tc Crema pronto per i play-off di Serie C: donne e uomini a caccia della fase nazionale

La prima fase dei campionati regionali di Serie C è stata superata con successo sia dai ragazzi sia dalle ragazze, ma ora si riparte da zero. Perché entrambe le squadre del Tennis Club Crema sono pronte al debutto nel tabellone regionale a eliminazione diretta, che metterà in palio i posti (4 per gli uomini, 2 per le donne) per la fase nazionale, dove giocarsi il passaggio in Serie B2. Le prime a scendere in campo saranno le ragazze capitanate da Daniela Russino, che dopo aver chiuso al primo posto il girone 4 puntano a ripercorrere la cavalcata del 2024, terminata a un soffio dalla promozione. Per ritrovare un posto nel tabellone nazionale dovranno aggiudicarsi due incontri, a partire dal duello di domenica 12 maggio in casa contro le rivali del club Alte Groane di Lentate sul Seveso (Monza e Brianza). Un’avversaria di buon livello che ha vinto tre incontri su quattro nel Gruppo 2. Per la vincente, sette giorni più tardi ci sarà una fra Ct Cantù e Oltrepò Tennis Academy.

Giocherà il primo turno in trasferta, invece, la formazione maschile, seconda classificata nel Girone 9 e pertanto obbligata ad affrontare una delle prime degli altri gruppi. Il sorteggio ha detto che sarà il Milago Tennis Center di Buccinasco (Milano), capace di chiudere il Girone 7 a punteggio pieno. Si tratta di un’avversaria ostica ma non imbattibile per i giovani capitanati da Francesco Longhino, già capaci più volte di dimostrare il loro valore. La vincente si giocherà l’accesso alla fase nazionale contro San Colombano al Lambro o Tennis Como.

Per il Tennis Club Crema nei tabelloni regionali a eliminazione diretta ci sono anche tre squadre giovanili: under 16 maschile, under 16 femminile e under 14 femminile. Le due formazioni composte da ragazze erano state esentate per meriti dalla fase a gironi e quindi inizieranno presto il loro campionato (le più grandi il 22 maggio contro Oltrepò Tennis Academy o Vavassori Tennis Team; le più piccole il 27 maggio contro il Tennis Suzzara), mentre i ragazzi dell’under 16 si sono meritati la seconda fase dominando il girone 2 con tre successi in altrettante sfide. Torneranno in campo mercoledì 22 maggio per i sedicesimi di finale del tabellone lombardo, con la sfida in trasferta sui campi del Tennis Club Mantova.

