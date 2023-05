Tc Crema super in Serie C: vince ancora ed è già al turno decisivo del tabellone regionale

In virtù di due successi e un pareggio nelle prime tre sfide, alle ragazze del Tennis Club Crema bastava un solo punto nell’ultimo incontro del Girone 3 per garantirsi l’accesso alla seconda fase del campionato di Serie C, ma la formazione capitanata da Daniela Russino non ha voluto fare sconti. Così, anche nel duello casalingo di domenica contro la Bite Tennis di Arcene (provincia di Bergamo) le cremasche hanno ottenuto un nuovo successo, chiudendo con il punteggio di 3-1 e guadagnandosi così il primo posto finale del girone. Merito delle vittorie nei singolari di Aurora Corvi e Bianca Bissolotti, entrambe a segno in rimonta rispettivamente contro Parneet Kaur e Giulia Monaco, e quindi dell’affermazione nel doppio delle due stesse giocatrici contro le medesime avversarie, nuovamente battute (6-3 7-6 il punteggio). Nell’altro singolare, invece, Giulia Finocchiaro era stata costretta al ritiro quando si trovava in svantaggio per 5-2 contro Stefania Imolesi, ma il k.o. della giovane del vivaio non ha impedito al team di conquistare una vittoria decisiva per chiudere il girone al primo posto.

Già, perché anche le rivali del Tennis Gigi di Nembro hanno terminato la fase a gironi con 7 punti e un bilancio di 12 incontri vinti e 4 persi (oltre al 2-2 nello scontro diretto, che ha completato la situazione di perfetta parità), ma il primo posto è andato alle ragazze di Daniela Russino, premiate dal sorteggio tenuto venerdì mattina nella sede del Comitato Regionale FITP. Un dettaglio non indifferente, perché permetterà alla formazione del Tc Crema di partire direttamente dal turno decisivo del tabellone regionale a eliminazione diretta, domenica 4 giugno contro la vincente della sfida del 28 maggio fra Villa Reale Monza e Junior Tennis Training (Solbiate con Cagno, provincia di Como). Significa che basterà un successo per accedere al tabellone nazionale, che metterà in palio le promozioni in Serie B2.

È iniziato con una sconfitta, invece, il cammino in Serie B2 della formazione maschile, battuta per 6-0 a Bergamo dai rivali del Tennis Club Città dei Mille. Contro una delle avversarie più quotate per chiudere nelle prime due posizioni del girone 5 (la prima vale la promozione diretta in Serie B1, la seconda un posto ai play-off), i ragazzi capitanati da Matteo Tognon hanno fatto il possibile per limitare i danni, giocando qualche buon match che però non è bastato per sovvertire i pronostici. Domenica 21 maggio il secondo impegno del campionato, sui campi in terra battuta di via del Fante contro lo Sporting Club Selva Alta di Vigevano.

SERIE C FEMMINILE – Quinta giornata girone 3

Tennis Club Crema b. Bite Tennis 3-1

Stefania Imolesi (B) b. Giulia Finocchiaro (C) 5-2 ritiro, Aurora Corvi (C) b. Parneet Kaur (B) 1-6 6-1 6-2, Bianca Bissolotti (C) b. Giulia Monaco (B) 4-6 6-3 6-1, Corvi/Bissolotti (C) b. Kaur/Monaco (B) 6-3 7-6.

SERIE B2 MASCHILE – Prima giornata girone 5

Tennis Club Città dei Mille (Bergamo) b. Tennis Club Crema 6-0

Filiberto Fumagalli (B) b. Gianluca Moro (C) 6-1 6-1, Leonardo Borrelli (B) b. Giacomo Nava (C) 6-1 6-3, Mariano Kestelboim (B) b. Gabriele Datei (C) 6-1 6-1, Andrea Fermi (B) b. Luca Toscani (C) 6-4 6-1, Fumagalli/Villa (B) b. Nava/Datei (C) 6-4 6-3, Kestelboim/Fermi (B) b. Longhino/Spinelli (C) 6-0 6-2.

