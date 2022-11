Tennis Club Crema battuto 5-1 nella trasferta a Roma: si complica la corsa al secondo posto

Nel Campionato di Serie A1 2022 le trasferte non portano bene al Tc Crema. Dopo il successo nella prima, alla Società Canottieri Casale, negli altri due impegni lontano da casa la formazione lombarda ha raccolto altrettante sconfitte: l’ultima quest’oggi a Roma sui campi del Tennis Club Parioli, altra formazione – come quella capitanata da Armando Zanotti – che frequenta da tempo il massimo campionato nazionale. Sulla terra battuta della Capitale è finita 5-1 per i romani, in vantaggio sin dai primi scambi della mattinata. Sono subito volati sul 2-0 grazie alle vittorie di Mirza Basic (6-3 6-2 a Lorenzo Bresciani) e di Pietro Rondoni (6-3 6-1 ad Andrey Golubev), poi il solito Adrian Ungur ha riaperto la sfida sfoderando una prestazione vecchio stile per battere Matteo Fago, sconfitto col punteggio di 6-0 6-4. Ma proprio mentre l’ex top-100 rumeno otteneva la sua seconda vittoria in singolare in altrettanti impegni targati 2022, per Samuel Vincent Ruggeri prendeva forma la prima sconfitta in cinque giornate. Il bergamasco, classe 2002, è riuscito a prendersi il primo set al tie-break contro il più quotato Flavio Cobolli, ma di lì a poco ha iniziato a fare i conti con un fastidio al muscolo psoas (già causa di uno stop nelle scorse settimane) che non gli ha più permesso di essere competitivo, fino a spingerlo a gettare la spugna sul 6-7 6-1 3-0 in favore del coetaneo romano. Per il Tennis Club Crema è stata una brutta tegola, visto che il problema ha tagliato fuori Vincent Ruggeri anche dai doppi, rendendo la giornata ancora più complicata.

Tuttavia, l’infortunio del bergamasco ha offerto un’occasione al giovanissimo Leonardo Cattaneo, schierato al suo posto. Il talento del vivaio (classe 2005) ha spalleggiato alla grande Andrey Golubev nella sfida contro Mirza Basic e Flavio Cobolli, confermando un potenziale che si fa sempre più interessante. Non è arrivata la vittoria, ma il 4-6 6-1 10/7 in favore dei romani ha lasciato comunque tante buone indicazioni. Nell’altro doppio, invece, Ungur e Bresciani hanno ceduto per 6-3 6-2 a Rondoni e Gandolfi. “Mi spiace per l’infortunio di Samuel – ha detto capitan Zanotti –, perché aveva appena vinto uno splendido primo set. Ci auguriamo non sia niente di grave. Nonostante la sconfitta, qualche aspetto positivo c’è: la grande prestazione di Ungur, sempre super competitivo, e l’ottimo esordio di Leonardo Cattaneo, che ha dimostrato coraggio e carattere. Mi è piaciuto molto”. In virtù della sconfitta, il Tc Crema cede il secondo posto proprio al Tc Parioli, a una giornata del termine della fase a gironi. Battendo la Società Canottieri Casale, il Tc Sinalunga si è garantito matematicamente il primo posto finale e la semifinale scudetto, mentre le altre tre posizioni saranno in gioco domenica 20 novembre. Per il Tc Crema, che in caso di successo può ancora ambire al secondo posto (che vuol dire salvezza diretta), ci sarà in casa la capolista Tc Sinalunga.

RISULTATI

Quinta giornata Girone 1

Tennis Club Parioli b. Tennis Club Crema 5-1

Mirza Basic (P) b. Lorenzo Bresciani (C) 6-3 6-2, Pietro Rondoni (P) b. Andrey Golubev (C) 6-3 6-1, Adrian Ungur (C) b. Matteo Fago (P) 6-0 6-4, Flavio Cobolli (P) b. Samuel Vincent Ruggeri (C) 6-7 6-1 3-0 ritiro, Gandolfi/Rondoni (P) b. Bresciani/Ungur (C) 6-3 6-2, Basic/Cobolli (P) b. Cattaneo/Golubev (C) 4-6 6-1 10/7.

CLASSIFICA GIRONE 1

1. Tennis Club Sinalunga, 13 punti

2. Tennis Club Parioli, 7 punti

3. Tennis Club Crema, 5 punti

4. Canottieri Casale Monferrato, 2 punti

