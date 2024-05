Termina ai play-off la corsa del Forza e Costanza in Serie C: si chiude una stagione positiva

Il sogno di approdare al tabellone nazionale di Serie C è rimandato anche stavolta, ma il Tennis Forza e Costanza 1911 può comunque sorridere. Perché, con una squadra interamente composta da giovani del vivaio, il club bresciano ha comunque guadagnato un posto fra le prime 16 del campionato regionale, superando la fase a gironi. Poi, la Canottieri Baldesio di Cremona si è rivelata un’avversaria troppo forte per le ambizioni dei ragazzi capitanati da Marco Guerini, battuti per 5-1 domenica sui campi del Castello. Ma l’approdo alla seconda fase del campionato rimane comunque un traguardo importante, ritrovato dopo qualche anno di assenza. Segno che il team migliora e si rinforza dall’interno, grazie alla crescita degli stessi ragazzi arrivati in squadra da giovanissimi e poi diventati gli elementi portanti della formazione. Contro la Canottieri Baldesio l’unico successo dei padroni di casa è arrivato nei singolari grazie a Matteo Santi, che ha superato per 6-4 4-6 6-3 ad Andrea Chiavuzzo, mentre le altre tre sfide individuali hanno dato ragione agli ospiti, a segno con Marco De Pietri, Riccardo Mascarini e l’ex “pro” Giuseppe Menga. Dai doppi i punti del definitivo 5-1, grazie alle coppie Menga/Mascarini e De Pietri/Denti, a segno rispettivamente su Lorini/Bezzi e Santi/Manessi.

Serie C – Secondo turno play-off regionali

Canottieri Baldesio (Cremona) b. Tennis Forza e Costanza 1911 5-1

Matteo Santi (F) b. Andrea Chiavuzzo (C) 6-4 4-6 6-3, Marco De Pietri (C) b. Ludovico Manessi (F) 6-1 6-0, Riccardo Mascarini (C) b. Gabriele Lorini (F) 6-4 7-5, Giuseppe Menga (C) b. Leonardo Bezzi (F) 6-2 6-0, Menga/Mascarini (C) b. Lorini/Bezzi (F) 6-2 6-3, De Pietri/Denti (C) b. Santi/Manessi (F) 6-4 4-6 10/5.

