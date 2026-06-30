Wimbledon 2026: Fery si mette dei tappi alle orecchie per non sentire Dzumhur (FOTO)

Tanta tensione nei primi turni di Wimbledon e il match tra Arthur Fery e Damir Dzumhur ne è la dimostrazione. Dopo aver perso il primo e vinto il secondo set, recuperando un break di svantaggio, il britannico si è messo dei tappi alle orecchie per non sentire le lamentele di Dzumhur con l’arbitro al cambio campo. Nel corso di tutto il secondo set il bosniaco si è lamentato con il giudice di sedia e Fery al changeover ha deciso di isolarsi utilizzando dei tappi per le orecchie.
Artur Fery actually put in earplugs after Damir Dzumhur spent the entire 2nd set complaining to the supervisor about the chair umpire. pic.twitter.com/HspCa2AQPc
— Budy🇨🇿🎾 (@budybet) June 30, 2026