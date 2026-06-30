Wimbledon 2026: Fery si mette dei tappi alle orecchie per non sentire Dzumhur (FOTO)

Tanta tensione nei primi turni di Wimbledon e il match tra Arthur Fery e Damir Dzumhur ne è la dimostrazione. Dopo aver perso il primo e vinto il secondo set, recuperando un break di svantaggio, il britannico si è messo dei tappi alle orecchie per non sentire le lamentele di Dzumhur con l’arbitro al cambio campo. Nel corso di tutto il secondo set il bosniaco si è lamentato con il giudice di sedia e Fery al changeover ha deciso di isolarsi utilizzando dei tappi per le orecchie.