WTA 1000 Miami 2026: Gauff vola in finale e supera Swiatek, come cambia il ranking?

Con la netta vittoria su Karolina Muchova (6-1 6-1) in semifinale del WTA 1000 di Miami 2026, Coco Gauff non solo ha centrato la sua sesta finale “mille” in carriera, ma ha anche virtualmente superato Iga Swiatek nel ranking WTA. Dal prossimo lunedì, infatti la statunitense sarà numero 3 al mondo ad una sola posizione dal suo miglior piazzamento, la seconda posizione che, per il momento, rimane distante. Difatti, se anche Elena Rybakina dovesse perdere la semifinale con Aryna Sabalenka e Gauff dovesse vincere il torneo, la kazaka avrebbe ancora un margine di circa 5o0 punti.

Il soprasso su Swiatek

In generale, per la classe 2004, l’inizio di stagione è stato positivo: eccezion fatta per la sconfitta contro Elisabetta Cocciaretto al secondo turno del WTA 1000 si Doha e il ritiro contro Alexandra Eala ad Indian Wells, Gauff è arrivata in semifinale sia all’Australian Open che al WTA 1000 di Dubai. Delle due uscite premature, quella più pesante in termini di ranking poteva essere proprio quella di Indian Wells, dove la 22enne arrivò agli ottavi nel 2025, tuttavia è stata ampiamente compensata dalla cavalcata di Miami.

Chi invece ha lasciato punti per strada da gennaio ad oggi, è Iga Swiatek. La polacca, infatti, non si è ancora spinta oltre i quarti di finale nei quattro tornei disputati nel 2026. Per l’ex numero 1 del mondo è stata sanguinosa l’uscita al secondo turno proprio a Miami, dove difendeva i punti della semifinale giocata lo scorso anno. L’inattesa sconfitta contro la connazionale Magda Linette, unita alla splendida settimana di Gauff, è costata la terza posizione a Swiatek che, ad Indian Wells, aveva già perso la seconda a beneficio di Rybakina.

Chi ha più da difendere?

L’imminente stagione sul rosso vede cambiali importanti in scadenza per entrambe le tenniste: Gauff nel 2025 perse in finale sia al WTA 1000 di Madrid che al WTA 1000 di Roma, inoltre è campionessa in carica del Roland Garros; Swiatek, invece, conquistò la semifinale sia a Madrid che a Parigi, mentre a Roma potrà andare in cerca di punti importanti, avendo perso al terzo turno nella scorsa edizione.