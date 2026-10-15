Clara Tauson conclude un 2026 da incubo: “Più bassi che alti, non vado in vacanza da 10 anni”

Clara Tauson si ferma. Il 2026 della tennista danese si conclude con qualche mese d’anticipo. La più classica delle gocce che ha fatto traboccare il vaso è stata il ritiro contro Marie Bouzkova al primo turno del WTA 1000 di Wuhan. Tauson chiude l’anno con un bilancio negativo: 16 vittorie a fronte di 22 sconfitte. “Ho lottato per tutta la stagione cercando di tenere la testa alta, ma ci sono stati più bassi che alti e troppe settimane in cui non ho potuto giocare come volevo” ha dichiarato Tauson dopo il ritiro di Wuhan. L’ex numero 12 del mondo ha aggiunto: “Mi prenderò tutto il tempo necessario per recuperare, cade piuttosto bene perché non faccio una vera vacanza da 10 anni e la farò quest’inverno“.

Un 2026 complicatissimo

I guai fisici del 2026 hanno compromesso rendimento e classifica di Tauson. La danese, infatti, a fine 2025 ha toccato il suo best ranking per poi scendere fino all’attuale posizione numero 53. Gli unici risultati degni di nota per lei sono stati il quarto di finale raggiunto al WTA 1000 di Dubai e la semifinale del WTA 250 di Atene. Le sconfitte nel match d’esordio sono state addirittura 16, i ritiri 4, l’ultima vittoria risale al 27 agosto (secondo turno WTA 500 Monterrey). Vista la situazione, e non avendo più punti da difendere, risulta comprensibile la scelta di Tauson. Concludere anzitempo il 2026, recuperare e resettare in vista del 2027 appare come una decisione saggia.