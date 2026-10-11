WTA 1000 Pechino 2026, Zheng trionfa in casa: battuta Andreeva in finale

Zheng Qinwen è la regina del WTA 1000 di Pechino. La cinese supera Mirra Andreeva in finale con il punteggio di 7-5 6-4, conquistando il titolo davanti al pubblico di casa. Un successo particolarmente importante per Zheng, arrivata al torneo con una wild card dopo i postumi dell’intervento chirurgico al gomito del 2025 che l’avevano tenuta lontana dai campi.

La cinese era già entrata nella storia del torneo solo con la vittoria in semifinale contro Elise Mertens, battuta 7-5 6-2 in un’ora e trentadue minuti. Prima di lei, infatti, nessuna giocatrice cinese era mai riuscita a raggiungere la finale del China Open. Ora arriva anche il titolo, il primo per Zheng nel circuito WTA da Tokyo 2024.

Dall’altra parte della rete c’era Mirra Andreeva, quarta testa di serie del torneo e reduce da una semifinale piuttosto agevole contro Nikola Bartunkova, chiusa 6-2 6-2 in un’ora e quattordici minuti. La russa, vincitrice del Roland Garros 2026, arrivava favorita ed era in cerca del terzo titolo WTA 1000 della carriera da singolarista, dopo quelli conquistati a Dubai e Indian Wells nel 2025.

Per Zheng si trattava invece della seconda finale in un 1000, dopo quella persa a Wuhan nel 2024 contro Aryna Sabalenka. La cinese arrivava all’appuntamento anche con un precedente favorevole contro Andreeva: l’unica sfida tra le due risaliva proprio a Pechino, nei quarti di finale del 2024, quando Zheng si era imposta in rimonta per 5-7 6-0 6-4.

Un ritorno alla vittoria che ha quindi un sapore speciale, che arriva nel torneo di casa, a distanza di quasi due anni dall’ultimo titolo. E proprio a Pechino, dove evidentemente Zheng si trova molto bene dato che era già riuscita a raggiungere la semifinale nel 2024, fermata solo da Karolina Muchova in quell’occasione.