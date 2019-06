Challenger Prostejov 2019, Gaio sul velluto contro Nejedly

Secondo turno rapido ed indolore per la testa di serie numero 10 Federico Gaio: l’azzurro ha superato con un netto 6-0 6-4 il qualificato ceco Pavel Nejedly, in una partita mai in discussione dal punto di vista del risultato. Troppa la differenza in campo emersa tra i due giocatori, Gaio è riuscito fin da subito ad imporre il proprio peso di palla al cospetto di un avversario che ha fatto quel che ha potuto. Dopo un primo set in cui è stato letteralmente dominato, il giocatore locale nel secondo parziale ha saputo alzare il proprio livello riuscendo ad riagganciare nel punteggio il tennista italiano, che avanti per ben due volte di un break è stato colpevole di qualche sbavature di troppo. Nonostante un periodo di forma non felicissimo, il tennista di Faenza accede agli ottavi del Challenger Prostejov 2019, dove affronterà la testa di serie numero 5 Josef Kovalik, giustiziere nella giornata di ieri di Arthur Rinderknech.

