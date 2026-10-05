Qualificazioni Masters 1000 Shanghai 2026, Bellucci a un passo dal main draw: sconfitto Ymer

Mattia Bellucci supera il primo turno delle qualificazioni del Masters 1000 di Shanghai. L’azzurro, testa di serie numero 5 del tabellone cadetto, ha battuto Elias Ymer in rimonta con il punteggio di 4-6 7-5 7-6 (3) e si è così guadagnato la possibilità di giocarsi l’accesso al main draw.

Bellucci è arrivato a Shanghai dopo una settimana particolarmente intensa al Challenger di Jingshan. Partito dalle qualificazioni, il classe 2001 si è spinto fino alla finale, dove è stato sconfitto dal sudafricano Lloyd Harris al termine di tre set. Pochissimo tempo per recuperare, dunque, prima di tornare subito in campo nel torneo più importante della trasferta cinese.

Quello contro Ymer è stato il terzo confronto diretto tra i due. Il precedente più recente, disputato nel 2024 al Challenger di Cary, era terminato con una vittoria dell’italiano, che in quell’occasione si era imposto 7-5 7-5. Questa volta di set ce ne sono voluti tre, e un tenace Ymer non ha mollato nemmeno al dodicesimo game, quando ha dovuto salvare multipli match point. Poi, però, al tiebreak Mattia ha avuto la meglio.

Con questo successo Bellucci avanza al turno decisivo delle qualificazioni di Shanghai. Ad attenderlo ci sarà il francese Alexandre Muller, testa di serie numero 19 del tabellone, che ha battuto il giapponese Rio Noguchi in 3 set. Per l’azzurro manca quindi un’ultima vittoria per conquistare un posto nel main draw del Masters 1000 cinese.