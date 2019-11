Challenger Ortisei 2019, Vanni sugli scudi: è in quarti

Dopo lo stop dovuto ad un grave infortunio, Luca Vanni sta pian piano ritrovando condizione e fiducia, e le prestazioni al Challenger di Ortisei lo testimoniano: il tennista di Castel del Piano ha infatti centrato i quarti di finale dell’ultimo Challenger stagionale in Italia, superando in ottavi Andrea Pellegrino con un sonoro 6-0 6-2.

Niente da fare per il numero 353 delle classifiche mondiali, in totale balìa dell’offensività di Vanni che è riuscito a coniugare percentuali al servizio spaventose con una pronta reattività in risposta. Punti preziosi in cascina per l’azzurro, che tenterà l’approdo in semifinale per scalare più rapidamente possibile una classifica che attualmente lo vede fuori dai primi 350: proverà a sbarrargli la strada il tedesco Peter Gojowczyk.

