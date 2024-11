Serie A2: V-Team sconfitto a Casale, ma la corsa ai play-off resta aperta

Senza il francese Mathias Bourgue e con Federico Arnaboldi impegnato in Finlandia nel Challenger di Helsinki, il pronostico della trasferta del V-Team contro la Canottieri Casale, compagine prima in classifica del Girone 3, è parso da subito chiuso. E il verdetto del campo, purtroppo, non ha smentito la previsione della vigilia con il quotato team piemontese che ha superato i brianzoli per 5-1. La squadra capitanata da Duvier Medina e Marco Baio però, ha affrontato la sfida della quinta giornata del Campionato nazionale maschile di Serie A2 con la consueta grinta, dando il massimo. Ha resistito un’ora il giovane William Mirarchi contro il 25enne Federico Iannaccone, n.531 Atp, che lo ha battuto con il netto punteggio di 6-1 6-0 in un match senza appello, durato appena 60 minuti. L’impresa di giornata, per il team brianzolo, ha un nome e un cognome: Gianluca Filoramo. Il classe 2006, cresciuto proprio a Villasanta, ha sconfitto, a sorpresa, con il punteggio di 6-4 4-6 6-4 in 2 ore e 15 minuti, il 23enne Alessio Demichelis. A riportare avanti il team piemontese, nella sfida tra i numeri uno, ci ha però pensato Corentin Denolly, n.305 Atp, contro Pietro Fellin. Il transalpino, reduce dal successo nel M25 di Kampala, ha avuto la meglio per 6-3 6-4, in un’ora e 36 minuti, sul 23enne cresciuto a Monza che ha ritrovato il team dopo un’importante esperienza nei college Usa.

Anche il quarto singolare in programma è andato ad appannaggio dei padroni di casa con la colonna storica del V-Team Andrea Borroni che nulla ha potuto contro Gregorio Biondolillo (6-3 6-3 in 1 ora e 20 minuti). Niente da fare anche nei doppi, con il successo della coppia Denolly/Iannaccone su Fellin/Borroni per 6-1 6-2, seguito da quello di Demichelis/Biondolillo (6-2 6-2) su Williams Mirarchi che ha fatto coppia con il giovanissimo (classe 2008) prodotto del vivaio di Villasanta Van Son Didoni. “Sapevamo – ha commentato Marco Baio, co-capitano del V-Team – che oggi sarebbe stata una sfida impossibile e, alla fine, i valori in campo sono stati rispettati. Vero è che si è giocato su campi pesantissimi ma non è certo il caso di trovare attenuanti per un risultato finale giusto”. Nonostante la sconfitta, la squadra brianzola può comunque sorridere perché, lo stop dei campani del Team Avino a Velletri, alimenta le aspirazioni della formazione lombarda che, alla sua quarta stagione consecutiva nella seconda divisione del campionato nazionale, continua a pieno titolo ad inseguire il sogno di giocarsi la promozione ai play-off. Domenica 10 novembre si torna sui campi del Villa Reale Tennis di Monza per la sfida col Ct Lecce Mario Stasi, penultimo atto della fase a gironi che terminerà il 17 novembre, ancora in casa, contro i laziali dell’Asd Colle degli Dei per la riedizione del match che lo scorso anno vide il successo del V-Team per 4-2.

Serie A2 maschile 2024, Quinta giornata – Girone 3

Canottieri Casale b. V-Team (Tc Villasanta) 5-1

Federico Iannaccone (C) b. William Mirarchi (V) 6-1 6-0, Gianluca Filoramo (V) b. Alessio Demichelis (C) 6-4 4-6 6-4, Corentin Denolly (C) b. Pietro Orlando Fellin (V) 6-3 6-4, Gregorio Biondolillo (C) b. Andrea Borroni (V) 6-3 6-3, Denolly/Iannaccone (C) b. Fellin/Borroni (V) 6-1 6-2, Demichelis/Biondolillo (C) b. Mirarchi/Didoni (V) 6-2 6-2.

Risultati quinta giornata Girone 3 – Domenica 3 novembre

Canottieri Casale Monferrato – V-Team (Tennis Club Villasanta) 5-1, Colle degli Dei Velletri – Team Avino (San Giuseppe Vesuviano) 4-2, Match Ball Firenze – Sporting Club Sassuolo 6-0, Ct Lecce Mario Stasi riposo.

Classifica Girone 3

1. Canottieri Casale, 13 punti

2. Match Ball Firenze, 9 punti

3. Team Avino, 7 punti

4. V-Team (Tennis Club Villasanta), 6 punti

5. Ct Lecce Mario Stasi, 4 punti

6. Colle degli Dei Velletri, 3 punti

7. Sporting Club Sassuolo, 1 punto

Leggi anche: