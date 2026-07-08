Entry List Atp Challenger 2026 – Week 30: San Marino, Vancouver, Bonn, Liberec, Samsun

Le entry list e i partecipanti dei cinque tornei Atp Challenger della Settimana 30 (27 luglio-02 agosto 2026). I due eventi più ricchi della settimana in due zone molto diverse del globo e su una superficie altrettanto diversa: per chi inizia a preparare gli Us Open c’è Vancouver, mentre chi resta in Europa può andare a caccia di punti sulla terra battuta di San Marino. Si gioca però anche a Bonn, Liberec e Samsun. Di seguito tutte le entry list dei cinque Atp Challenger in programma la ventinovesima settimana della stagione.
TUTTE LE ENTRY LIST COMPLETE DEL 2026
ENTRY LIST CHALLENGER WEEK 30 (27 LUGLIO – 02 AGOSTO)
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 125 SAN MARINO
Prizmic, Dino CRO 89
Comesana, Francisco ARG 91
Molcan, Alex SVK 101
Basilashvili, Nikoloz GEO 111
Diaz Acosta, Facundo ARG 120
Muller, Alexandre FRA 126
Maestrelli, Francesco ITA 128
Gaubas, Vilius LTU 129
Pellegrino, Andrea ITA 133
Martinez, Pedro ESP 134
Barrios Vera, Tomas CHI 137
Virtanen, Otto FIN 140
Heide, Gustavo BRA 141
Dellien, Hugo BOL 162
Nardi, Luca ITA 166
Neumayer, Lukas AUT 167
Skatov, Timofey KAZ 172
Coria, Federico ARG PR 172
Prado Angelo, Juan Carlos BOL 181
Jorda Sanchis, David ESP 184
Faurel, Thomas FRA NG 321
ALTERNATES
Taberner, Carlos ESP 194
Cecchinato, Marco ITA 195
Ficovich, Juan Pablo ARG 197
Olivieri, Genaro Alberto ARG 201
Jarry, Nicolas CHI 211
Sanchez Izquierdo, Nikolas ESP 214
Pavlovic, Luka FRA 217
Tseng, Chun-Hsin TPE 229
Djere, Laslo SRB 234
Napolitano, Stefano ITA 242
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 125 VANCOUVER
Bonzi, Benjamin FRA 93
Llamas Ruiz, Pablo ESP 119
Samuel, Toby GBR 123
Sweeny, Dane AUS 127
Pinnington Jones, Jack GBR 138
Holmgren, August DEN 143
Schoolkate, Tristan AUS 149
Mochizuki, Shintaro JPN 151
Fearnley, Jacob GBR 159
Zhang, Zhizhen CHN 161
Lajal, Mark EST 164
Mmoh, Michael USA 192
Wendelken, Harry GBR 202
Daniel, Taro JPN 203
Chidekh, Clement FRA 205
Hsu, Yu Hsiou TPE 206
Broady, Liam GBR 209
Grenier, Hugo FRA 223
Zhou, Yi CHN 240
Andrade, Andy ECU 252
Uchida, Kaichi JPN 257
ALTERNATES
Hussey, Giles GBR 258
Ilagan, Andre USA 263
Wolf, J.J. USA PR 263
Dostanic, Stefan USA 275
Broom, Charles GBR 285
Cassone, Murphy USA 289
Watanuki, Yosuke JPN 294
Soto, Matias CHI 296
Martin, Andres USA 306
Kozlov, Stefan USA 317
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 75 BONN
Choinski, Jan GBR 100
Travaglia, Stefano ITA 130
Rodionov, Jurij AUT 142
Moller, Elmer DEN 147
Carballes Baena, Roberto ESP 163
Passaro, Francesco ITA 185
Tabur, Clement FRA 189
Bailly, Gilles Arnaud BEL 210
Gomez, Federico ARG 212
Gentzsch, Tom GER 216
Giustino, Lorenzo ITA 226
Alcala Gurri, Max ESP 228
Squire, Henri GER 235
Reis Da Silva, Joao Lucas BRA 236
Houkes, Max NED 239
Den Ouden, Guy NED 244
Kotov, Pavel RUS 249
Barrena, Alex ARG 253
Dahlin, Max SWE
Schoenhaus, Max GER JR 1
Dedura, Diego GER NG 271
ALTERNATES
Gadamauri, Buvaysar BEL 255
Boscardin Dias, Pedro BRA 260
Dedura, Diego GER 271
Jianu, Filip Cristian ROU 278
Damas, Miguel ESP 280
Gueymard Wayenburg, Sascha FRA 283
La Serna, Juan Manuel ARG 287
Feldbausch, Kilian SUI 288
Hemery, Calvin FRA 291
Kopp, Sandro AUT 293
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 75 LIBEREC
Kolar, Zdenek CZE 154
Schwaerzler, Joel AUT 177
Bueno, Gonzalo PER 182
Mayot, Harold FRA 199
Martin Tiffon, Pol ESP 218
Nagal, Sumit IND 219
Ferreira Silva, Frederico POR 231
Crawford, Oliver GBR 232
Justo, Guido ARG 238
Seyboth Wild, Thiago BRA 243
Roncadelli, Franco URU 245
Nedic, Andrej BIH 250
Henning, Philip RSA 254
Barton, Hynek CZE 256
Ribecai, Michele ITA 265
Montes-De La Torre, Inaki ESP 269
Guillen Meza, Alvaro ECU 276
Engel, Justin GER 279
Ajdukovic, Duje CRO 281
Santamarta Roig, Andres ESP JR 10
Carboni, Lorenzo ITA NG 321
ALTERNATES
Krumich, Martin CZE 282
Gueymard Wayenburg, Sascha FRA 283
Kasnikowski, Maks POL 284
La Serna, Juan Manuel ARG 287
Feldbausch, Kilian SUI 288
Torres, Juan Bautista ARG 290
Hemery, Calvin FRA 291
Kopp, Sandro AUT 293
Mrva, Maxim CZE 295
Galan, Daniel COL 297
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 50 SAMSUN
Added, Dan FRA 237
Debru, Gabriel FRA 239
Smith, Keegan USA 247
Bax, Florent FRA 262
Gray, Alastair GBR 277
Ghibaudo, Antoine FRA 298
Stewart, Hamish GBR 300
Simakin, Ilia RUS 304
Bertrand, Robin FRA 324
Basing, Max GBR 329
Alkaya, Mert TUR 332
Erel, Yanki TUR 340
Dhamne, Manas IND 386
Ursu, Vadym UKR 393
Boitan, Adrian ROU 394
Hassan, Benjamin LBN 419
Kuzmanov, Dimitar BUL 427
Poullain, Lucas FRA 431
Pankin, Semen RUS 436
Albot, Radu MDA 440
Inchauspe, Paul FRA
ALTERNATES
Callejon Hernando, Sergio ESP 441
Yevseyev, Denis KAZ 448
Binda, Alexander ITA 480
Durasovic, Viktor NOR 481
Matsuda, Koki JPN 483
Singh, Karan IND 487
Orlov, Vladyslav UKR 493
Sinclair, Colin NMI 505
Kumasaka, Takuya JPN 509
Ilkel, Cem TUR 513