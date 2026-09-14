Entry List Atp Challenger 2026 – Week 40: Palermo, Villena, Antofagasta, Braga, Wuning

Le entry list e i partecipanti dei sei tornei Atp Challenger della Settimana 40 (05-11 ottobre 2026). Il circuito challenger resta in Italia anche questa settimana e sempre nel Sud. Dopo Bari, è il turno di Palermo con tanti nostri azzurri ai nastri di partenza. I tornei più ricchi però si disputano all’estero, in particolare in Spagna con l’Atp 100 di Villena. Un Atp 75 si gioca a Braga, mentre un altro si disputa in Sudamerica. Di seguito tutte le entry list dei sei Atp Challenger in programma la trentanovesima settimana della stagione.
TUTTE LE ENTRY LIST COMPLETE DEL 2026
ENTRY LIST CHALLENGER WEEK 40 (05-11 OTTOBRE)
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 100 VILLENA
Samuel,Toby GBR 95
Prizmic,Dino CRO 103
Dzumhur,Damir BIH 105
Virtanen,Otto FIN 108
Ofner,Sebastian AUT 124
Martinez,Pedro ESP 132
Lajal,Mark EST 140
Rodionov,Jurij AUT 142
Llamas Ruiz,Pablo ESP 143
Lajovic,Dusan SRB 149
Rodesch,Chris LUX 150
Gojo,Borna CRO 156
Onclin,Gauthier BEL 164
Maestrelli,Francesco ITA 169
Glinka,Daniil EST 170
Wendelken,Harry GBR 175
Schwaerzler,Joel AUT 179
Djere,Laslo SRB 183
Kumstat,Jan CZE 184
Balshaw,Felix FRA NG 193
Blanch,Darwin USA NG 245
ALTERNATES
1 Pinnington Jones,Jack (1) GBR 189
2 Chidekh,Clement (1) FRA 191
3 Balshaw,Felix (1) FRA 193
4 Butvilas,Edas (1) LTU 194
5 Andrade,Andy (1) ECU 203
6 Shick,Braden (1) USA 206
7 Jorda Sanchis,David (2) ESP 211
8 Echargui,Moez (1) TUN 215
9 Basing,Max (1) GBR 219
10 Montes-De La Torre,Inaki (1) ESP 222
11 Harris,Billy (2) GBR 224
12 Brancaccio,Raul (1) ITA 225
13 Kasnikowski,Maks (2) POL 231
14 Holmgren,August (1) DEN 241
15 Nardi,Luca (1) ITA 244
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 75 BRAGA
Piros,Zsombor HUN 116
Rocha,Henrique POR 118
Gaubas,Vilius LTU 119
McDonald,Mackenzie USA 145
Pellegrino,Andrea ITA 146
Alcala Gurri,Max ESP 161
Cecchinato,Marco ITA 163
Dodig,Matej CRO 171
Moller,Elmer DEN 174
Neumayer,Lukas AUT 180
Mrva,Maxim CZE 209
Martin Tiffon,Pol ESP 210
Carballes Baena,Roberto ESP 212
Boyer,Tristan USA 214
Sanchez Izquierdo,Nikolas ESP 233
Nedic,Andrej BIH 236
Mikrut,Luka CRO 239
Nagal,Sumit IND 247
Ferreira Silva,Frederico POR 250
Moeller,Marvin GER 259
Jianu,Filip Cristian ROU 277
ALTERNATES
1 Monteiro,Thiago (1) BRA 282
2 Kym,Jerome (2) SUI 284
3 Roca Batalla,Oriol (1) ESP 318
4 Damas,Miguel (2) ESP 326
5 Broska,Florian (1) GER 327
6 Blanch,Dali (1) USA 334
7 Sanchez Jover,Carlos (1) ESP 336
8 Pereira,Tiago (1) POR 338
9 Geerts,Michael (3) BEL 344
PR 10 Maloney,Patrick (1) USA 348
11 Ajdukovic,Duje (1) CRO 349
12 Torres,Tiago (1) POR 360
13 Sanchez Quilez,Alejo (2) ESP 372
14 Forti,Francesco (2) ITA 373
15 Martin,Andrej (1) SVK 379
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 75 ANTOFAGASTA
Heide,Gustavo BRA 123
Comesana,Francisco ARG 127
Dellien,Hugo BOL 129
Barrios Vera,Tomas CHI 139
Seyboth Wild,Thiago BRA 141
Prado Angelo,Juan Carlos BOL 153
PR Meligeni Alves,Felipe BRA 162
Varillas,Juan Pablo PER 190
Midon,Lautaro ARG 195
Barrena,Alex ARG 216
Reis Da Silva,Joao Lucas BRA 220
Justo,Guido Ivan ARG 228
Soto,Matias CHI 237
Pucinelli De Almeida,Matheus BRA 249
Roncadelli,Franco URU 261
Olivieri,Genaro Alberto ARG 272
Hardt,Nick DOM 273
Torres,Juan Bautista ARG 275
Boscardin Dias,Pedro BRA 280
Guillen Meza,Alvaro ECU 293
Villanueva,Gonzalo ARG 328
ALTERNATES
1 Zarate,Carlos Maria (1) ARG 347
2 Aboian,Valerio (1) ARG 354
3 Estevez,Juan (1) ARG 355
4 Ribeiro,Eduardo (1) BRA 361
5 Mayo,Aidan (1) USA 362
PR 6 Olivo,Renzo (1) ARG 363
7 Dellien,Murkel (1) BOL 375
8 Ficovich,Juan Pablo (1) ARG 378
9 Ratti,Lucio (1) ARG 381
10 Casanova,Hernan (1) ARG 383
11 Aguilar Cardozo,Joaquin (1) URU 389
12 Alves,Mateus (1) BRA 402
13 Meligeni Alves,Felipe (1) BRA 460
14 Saraiva Dos Santos,Paulo Andre (1) BRA 469
15 Rodriguez Taverna,Santiago (1) ARG 472
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 50 PALERMO
Kolar,Zdenek CZE 173
Sachko,Vitaliy UKR 182
Passaro,Francesco ITA 201
Giustino,Lorenzo ITA 204
Gill,Felix GBR 213
Cadenasso,Gianluca ITA 217
Coppejans,Kimmer BEL 223
Searle,Henry GBR 226
Clarke,Jay GBR 232
Moro Canas,Alejandro ESP 240
Krumich,Martin CZE 256
Ribecai,Michele ITA 260
Gadamauri,Buvaysar BEL 263
Napolitano,Stefano ITA 283
Agamenone,Franco ITA 294
Kopp,Sandro AUT 305
Cuenin,Sean FRA 307
Papoe,Radu Mihai ROU 315
Dalla Valle,Enrico ITA 316
Bailly,Gilles Arnaud BEL 317
Sanchez Martinez,Benito GER CO 8
ALTERNATES
1 Roca Batalla,Oriol (2) ESP 318
2 Damas,Miguel (1) ESP 326
3 Sanchez Jover,Carlos (2) ESP 336
4 Geerts,Michael (4) BEL 344
5 Piraino,Gabriele (1) ITA 359
6 Kuzmanov,Dimitar (1) BUL 365
7 Forti,Francesco (1) ITA 373
8 Martin,Andrej (2) SVK 379
9 Lokoli,Laurent (1) FRA 382
10 Wiskandt,Max (2) GER 385
11 Giunta,Massimo (1) ITA 386
12 Nikles,Johan (1) SUI 397
13 Pieri,Samuele (1) ITA 405
14 Vanshelboim,Eric (2) UKR 410
15 Taberner,Carlos (2) ESP 418
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 50 WUNING
Smith,Keegan USA 192
Draxl,Liam CAN 205
Friend,Jay JPN 254
Broom,Charles GBR 255
Pacheco Mendez,Rodrigo MEX 269
Fomin,Sergey UZB 287
Uchida,Kaichi JPN 310
Santillan,Akira JPN 319
Sun,Fajing CHN 324
Sharipov,Marat 364
Samrej,Kasidit THA 387
Jasika,Omar AUS 396
Castelnuovo,Luca SUI 398
Imamura,Masamichi JPN 411
Pankin,Semen 416
Yevseyev,Denis KAZ 417
Dougaz,Aziz TUN 419
Aguiard,Enzo AUS 430
Cui,Jie CHN 447
Miyoshi,Kenta JPN 452
Leong,Mitsuki Wei Kang MAS 464
ALTERNATES
1 Matsuda,Koki (1) JPN 467
2 Zhukayev,Beibit (2) KAZ 492
3 Moriya,Hiroki (2) JPN 501
4 Zhu,Evan (1) USA 522
5 Shiraishi,Hikaru (1) JPN 538
6 Chung,Hyeon (1) KOR 549
7 Purtseladze,Saba (1) GEO 571
8 Kumasaka,Takuya (1) JPN 573
9 Shin,Sanhui (1) KOR 575
10 Vales,Amit (1) ISR 589
11 Dev,S D Prajwal (1) IND 617
12 Palan,Dominik (2) CZE 619
13 Ferguson,Chase (1) AUS 626
14 Demin,Yaroslav (1) 637
15 Derepasko,Timofei (1) 642