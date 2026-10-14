Entry List Atp Challenger 2026 – Week 44: Bratislava, Charlottesville, Costa do Sauipe, Taipei, Taranto, Villa Maria

Le entry list e i partecipanti dei sei tornei Atp Challenger della Settimana 44 (02-08 novembre 2026). Ancora un calendario molto ricco per il circuito challenger per inaugurare il penultimo mese dell’anno solare. E sempre Italia protagonista con l’ennesimo evento da ospitare, questa settimana a Taranto. C’è poi spazio per tanti giramondo, con altri cinque tornei sparsi in diversi continenti. Di seguito tutte le entry list dei cinque Atp Challenger in programma la quarantaquattresima ettimana della stagione.
TUTTE LE ENTRY LIST COMPLETE DEL 2026
ENTRY LIST CHALLENGER WEEK 44 (02-08 NOVEMBRE)
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 100 BRATISLAVA
Molcan,Alex SVK 84
Bellucci,Mattia ITA 86
Trungelliti,Marco ARG 90
Choinski,Jan GBR 91
Fearnley,Jacob GBR 96
Prizmic,Dino CRO 97
Samuel,Toby GBR 100
Damm,Martin USA 104
Virtanen,Otto FIN 107
Shevchenko,Aleksandr KAZ 111
Piros,Zsombor HUN 114
Diallo,Gabriel CAN 121
Mochizuki,Shintaro JPN 123
Basilashvili,Nikoloz GEO 124
Svrcina,Dalibor CZE 126
Martinez,Pedro ESP 130
Basavareddy,Nishesh USA 139
Rodionov,Jurij AUT 140
Pellegrino,Andrea ITA 145
Cina,Federico ITA 147
Budkov Kjaer,Nicolai NOR NG 152
ALTERNATES
1 Lajovic,Dusan (2) SRB 148
2 Lajal,Mark (1) EST 149
3 Gojo,Borna (2) CRO 150
4 Budkov Kjaer,Nicolai (1) NOR 152
5 Gentzsch,Tom (1) GER 164
6 Sachko,Vitaliy (2) UKR 172
7 Travaglia,Stefano (1) ITA 173
8 Dodig,Matej (1) CRO 174
9 Glinka,Daniil (1) EST 178
10 Djere,Laslo (1) SRB 179
11 Gueymard Wayenburg,Sascha (1) FRA 189
12 Butvilas,Edas (2) LTU 199
13 Pavlovic,Luka (2) FRA 207
PR 14 Dougaz,Aziz (2) TUN 227
15 Coppejans,Kimmer (2) BEL 232
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 125 COSTA DO SAUIPE
Burruchaga,Roman Andres ARG 62
Diaz Acosta,Facundo ARG 69
Ugo Carabelli,Camilo ARG 77
Rocha,Henrique POR 106
Heide,Gustavo BRA 116
Comesana,Francisco ARG 125
Dellien,Hugo BOL 128
Barrios Vera,Tomas CHI 132
Seyboth Wild,Thiago BRA 136
Sanchez Izquierdo,Nikolas ESP 157
Prado Angelo,Juan Carlos BOL 162
Cecchinato,Marco ITA 163
Moller,Elmer DEN 181
Bueno,Gonzalo PER 183
Justo,Guido Ivan ARG 188
Kolar,Zdenek CZE 196
Mena,Facundo ARG 197
Varillas,Juan Pablo PER 200
Midon,Lautaro ARG 206
Martin Tiffon,Pol ESP 215
Barrena,Alex ARG 224
ALTERNATES
1 Reis Da Silva,Joao Lucas (1) BRA 230
2 Monteiro,Thiago (1) BRA 235
3 Boscardin Dias,Pedro (1) BRA 242
4 Pucinelli De Almeida,Matheus (1) BRA 255
5 Roncadelli,Franco (1) URU 265
6 Marcondes,Igor (1) BRA 274
7 Hardt,Nick (1) DOM 281
8 Sanchez Jover,Carlos (1) ESP 335
9 Ribeiro,Eduardo (1) BRA 346
10 Taberner,Carlos (1) ESP 361
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 100 TAIPEI
Atmane,Terence FRA 99
Wong,Coleman HKG 101
Shimabukuro,Sho JPN 109
Harris,Lloyd RSA 110
Vukic,Aleksandar AUS 115
O’Connell,Christopher AUS 117
Muller,Alexandre FRA 133
Sakellaridis,Stefanos GRE 135
Sakamoto,Rei JPN 137
Mmoh,Michael USA 151
Schwaerzler,Joel AUT 176
Daniel,Taro JPN 177
Mayot,Harold FRA 186
Kumstat,Jan CZE 191
Ilagan,Andre USA 194
Smith,Keegan USA 202
Broady,Liam GBR 213
Shang,Juncheng CHN 214
Nishioka,Yoshihito JPN 218
Tseng,Chun-Hsin TPE 225
Holmgren,August DEN 236
ALTERNATES
1 Ivashka,Ilya (1) 237
2 Harris,Billy (1) GBR 241
3 Matsuoka,Hayato (1) JPN 247
4 Basing,Max (1) GBR 248
5 Michalski,Daniel (1) POL 256
6 McCabe,James (1) AUS 259
7 Broom,Charles (1) GBR 268
8 Bar Biryukov,Petr (1) 278
9 Dellavedova,Matthew (1) AUS 283
10 Poljicak,Mili (1) CRO 286
11 Jianu,Filip Cristian (2) ROU 289
12 Overbeck,Carl Emil (1) DEN 295
13 Hsu,Yu Hsiou (1) TPE 297
14 Erel,Yanki (1) TUR 300
15 Santillan,Akira (1) JPN 324
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 75 CHARLOTTESVILLE
Zheng,Michael USA 94
Brooksby,Jenson USA 102
Royer,Valentin FRA 105
Mejia,Nicolas COL 119
Chidekh,Clement FRA 146
Blanch,Darwin USA 159
Wendelken,Harry GBR 182
Galarneau,Alexis CAN 184
Andrade,Andy ECU 203
Pinnington Jones,Jack GBR 205
Boyer,Tristan USA 209
Shick,Braden USA 211
Smith,Colton USA 212
Draxl,Liam CAN 219
Wolf,J.J. USA 223
Kasnikowski,Maks POL 238
PR Debru,Gabriel FRA 239
Dietrich,Dylan SUI 264
Cassone,Murphy USA 273
Svajda,Trevor USA CO 4
Kennedy,Jack USA JR 3
ALTERNATES
1 Rehberg,Max Hans (1) GER 280
2 Barton,Hynek (1) CZE 288
3 Kozlov,Stefan (1) USA 290
4 Shelbayh,Abdullah (1) JOR 291
5 Gray,Alastair (1) GBR 292
6 Nesterov,Petr (1) BUL 298
7 Perot,Raphael (1) FRA 301
8 Tarvet,Oliver (1) GBR 307
9 Hussey,Giles (1) GBR 311
10 Milavsky,Daniel (1) USA 315
11 Rottgering,Mees (1) NED 327
12 Ambrogi,Luciano Emanuel (1) ARG 329
13 Martin,Andres (1) USA 338
14 Krueger,Mitchell (1) USA 340
15 Mayo,Aidan (1) USA 341
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 50 TARANTO
Onclin,Gauthier BEL 168
Maestrelli,Francesco ITA 171
Montes-De La Torre,Inaki ESP 175
Giustino,Lorenzo ITA 216
Mrva,Maxim CZE 217
Gill,Felix GBR 222
Bertola,Remy SUI 227
Searle,Henry GBR 228
Passaro,Francesco ITA 229
Brancaccio,Raul ITA 231
Moeller,Marvin GER 239
Clarke,Jay GBR 240
Nagal,Sumit IND 253
Henning,Philip RSA 267
Grenier,Hugo FRA 269
Feldbausch,Kilian SUI 270
Gadamauri,Buvaysar BEL 271
Martineau,Matteo FRA 272
Ribecai,Michele ITA 282
Bax,Florent FRA 302
Faurel,Thomas FRA NG 328
ALTERNATES
1 Hemery,Calvin (1) FRA 309
2 Kravchenko,Georgii (1) UKR 313
3 Caniato,Carlo Alberto (1) ITA 318
4 Dalla Valle,Enrico (1) ITA 319
5 Faurel,Thomas (1) FRA 328
6 Topo,Marko (2) GER 330
7 Bondioli,Federico (1) ITA 333
8 Forti,Francesco (1) ITA 336
9 Pereira,Tiago (1) POR 339
10 Geerts,Michael (3) BEL 345
11 Lokoli,Laurent (2) FRA 348
12 Nagel,Arthur (2) FRA 354
13 Echargui,Moez (1) TUN 356
14 Taberner,Carlos (2) ESP 361
15 Kuzmanov,Dimitar (1) BUL 367
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 50 VILLA MARIA
PR Coria,Federico ARG 172
Dedura,Diego GER 190
Rincon,Daniel ESP 245
Torres,Juan Bautista ARG 279
La Serna,Juan Manuel ARG 285
Olivieri,Genaro Alberto ARG 287
Roca Batalla,Oriol ESP 312
Villanueva,Gonzalo ARG 323
Guillen Meza,Alvaro ECU 332
Aguilar Cardozo,Joaquin URU 342
Aboian,Valerio ARG 347
Kicker,Nicolas ARG 351
Zarate,Carlos Maria ARG 352
Estevez,Juan ARG 360
Ficovich,Juan Pablo ARG 366
Agamenone,Franco ITA 378
Martin Manzano,Juan Cruz ITA 382
Ratti,Lucio ARG 389
Nikles,Johan SUI 399
Dellien,Murkel BOL 407
Casanova,Hernan ARG 411
ALTERNATES
1 Nijboer,Ryan (2) NED 417
2 Magadan,Alan (2) MEX 523
3 Rodriguez,Lorenzo Joaquin (1) ARG 533
4 Zeitune,Maximo (1) ARG 561
5 Fernandez,Bruno (1) BRA 567
6 Monzon,Ignacio (1) ARG 569
7 Cigarran,Thiago (1) ARG 622
8 Zanellato,Nicolas (1) BRA 660
9 Dickerson,Ryan (2) USA 682
10 Nunez,Daniel Antonio (1) CHI 698
11 Huertas Del Pino Cordova,Arklon (1) PER 703
12 Ribero,Franco (1) ARG 711
13 Villalon,Nicolas (1) CHI 712
14 De La Fuente,Santiago (1) ARG 719
15 Farjat,Tomas (1) ARG 795