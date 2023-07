Alberto Saja fa di nuovo doppietta al Camozzi Open. Domenica il gran finale a Brescia

Solide certezze e fresche novità. La terza giornata del Camozzi Open – Memorial Cav. Attilio Camozzi incorona i primi campioni dell’edizione 2023 del torneo Itf da 5.000 dollari di montepremi organizzato da Active Sport sui campi del Tennis Forza e Costanza. Profili dalle caratteristiche differenti, ma con la stessa fame di vittorie. Ad aprire la prima e più ricca delle due giornate di finali (domenica il palcoscenico sarà per il maschile: dalle 9 il singolare, a seguire dopo riposo il doppio) è stata la sfida della categoria quad tra il 49enne di casa Alberto Saja e il 16enne Oliver Cox. Uno scontro generazionale e di stili di gioco, preso in mano dal campione di Villanuova sul Clisi fin dai primi scambi e condotto in porto in totale controllo, per 6-1 6-3. Ciò non significa che il ragazzo arrivato dall’Oxfordshire, sud dell’Inghilterra, non abbia meritato gli applausi dei presenti. A pesare è l’esperienza, la maturità. Assai negativo il saldo vincenti-errori gratuiti per Cox, apparso un po’ teso per la sua prima finale fra i grandi di una carriera comunque appena iniziata. Molto più bilanciato e in sicurezza il gioco di Saja, che si è meritato il bis al Camozzi Open. Anzi, il poker, visto che dopo il riposo il bresciano è tornato in campo (insieme a Ivano Boriva) e ha vinto anche il titolo del doppio, battendo con un doppio 6-1 in finale lo stesso Cox e la compagna Sophie Fraioli. Il tre volte campione italiano Saja si gode la seconda doppietta consecutiva sui campi di casa e rende onore agli avversari, soffermandosi sul ragazzino venuto dall’Inghilterra: “Un grande talento il suo. Sono sceso in campo concentrato perché l’avevo visto giocare in modo brillante in questi giorni. Deve sicuramente imparare a gestire meglio il suo gioco, oggi troppo falloso. Ma è giovane, ha il tempo dalla sua”.

Mentre sui campi laterali la testa di serie numero uno Josef Riegler e il veterano polacco Tadeusz Kruszelnicki piegavano non senza fatica la resistenza degli italiani Fabian Mazzei e Luca Arca, sul centrale è arrivato nel singolare femminile il trionfo di Ksenia Chasteau, altro prospetto intrigante lanciato quest’anno dal Camozzi Open. Dopo aver estromesso dal torneo la numero uno del seeding Marianna Lauro, la 17enne francese ha messo nel mirino la campionessa in carica Angela Grosswiler e l’ha battuta per 6-4 6-3 in 75 minuti di battaglia, imponendosi col proprio tennis aggressivo ma anche grazie alla grande rapidità dei movimenti in carrozzina. Il sabato del Tennis Forza e Costanza 1911 ha vissuto anche un’esperienza di condivisione sociale tra musica e sport grazie alle esibizioni di Edson, Peripezie, Futura e Richi Sweet, artisti emergenti della GNE Records di Giancarlo Prandelli che si erano già fatti conoscere e apprezzare nella serata del venerdì, dedicata al player’s party (tra i commensali anche Elena e Marco Camozzi, in rappresentanza delle famiglie Camozzi). Gli stessi giovani musicisti torneranno in vetrina domenica, come piacevole intermezzo delle finali maschili, al via alle 9 col duello Riegler-Kruszelnicki. Uno scontro tra giganti del wheelchair internazionale, con ingresso gratuito.

RISULTATI

Singolare maschile Open. Semifinali: Josef Riegler (Aut) b. Fabian Mazzei (Ita) 6-4 6-1, Tadeusz Kruszelnicki (Pol) b. Luca Arca (Ita) 6-4 6-4.

Singolare femminile Open. Finale: Ksenia Chasteau (Fra) b. Angela Grosswiler (Sui) 6-4 6-3.

Singolare quad Open. Finale: Alberto Saja (Ita) b. Oliver Cox (Gbr) 6-1 6-3.

Doppio maschile Open. Semifinali: Kruszelnicki/Legner (Pol/Aut) b. Felici/Zeni (Ita) 6-3 6-3, Riegler/Tratter (Aut/Ita) b. Penney/Quilliou (Gbr/Fra) 6-4 2-6 10/4. Quarti di finale: Felici/Zeni (Ita) b. Curioni/Mircea (Ita/Rou) 6-0 6-1, Riegler/Tratter (Aut/Ita) b. Boukartacha/Himam (Mar) 6-3 3-6 10/5, Penney/Quilliou (Gbr/Fra) b. Arca/Joksic (Ita/Cro) 7-6 (0) 6-1, Kruszelnicki/Legner (Pol/Aut) b. Scalvini Lozano/Vasta (Ita) 6-0 6-3.

Doppio femminile Open. Finale: Chasteau/Ricci (Fra/Ita) b. Lauro/Morotti (Ita) 3-6 7-5 10/6.

Doppio quad Open. Finale: Boriva/Saja (Ita) b. Cox/Fraioli (Gbr/Fra) 6-1 6-1.

Singolare maschile consolation. Finale: Luca Spano (Ita) b. Rocco Brando (Ita) 6-3 6-2.

Singolare femminile consolation. Finale: Vanessa Ricci (Ita) b. Maria Paola Tolu (Ita) 6-3 6-4.

Singolare quad consolation. Finale: Job Brenlla (Esp) b. Sophie Fraioli (Fra) 3-6 6-3 10/8.

