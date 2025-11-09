Laila Hasanovic, compleanno in Alto Adige per la fidanzata di Sinner (FOTO)

L’8 novembre Laila Hasanovic ha compiuto 25 anni e, per celebrare, ha scelto l’Alto Adige, terra che ha dato i natali al suo fidanzato Jannik Sinner. Sui propri social la modella danese ha condiviso gli scatti della giornata passata insieme alla madre in un hotel a cinque stelle di Bressanone.

Poche settimane fa Laila aveva seguito Jannik a Vienna e, per l’occasione, aveva conosciuto la famiglia: tant’è che aveva assistito alla finale vinta in tre set dall’azzurro contro Alexander Zverev seduta accanto a Siglinde, la mamma di Jannik.

Su Instagram Laila ha mostrato il paesaggio montano dell’Alto Adige, oltre alle immagini delle celebrazioni. Ora, vista la vicinanza, viene da chiedersi se sarà a Torino per le Nitto ATP Finals e, alla vigilia dell’esordio di Jannik Sinner contro Felix Auger-Aliassime, non c’è motivo per credere che non la vedremo lì.