Challenger Santo Domingo 2019: Giannessi fuori ai quarti

Match senza storia quella che ha visto capitolare Alessandro Giannessi, opposto al boliviano Hugo Dellien nei quarti di finale del Challenger di Santo Domingo. L’azzurro, che in ottavi sotto di un set aveva approfittato del ritiro di Andreozzi, ha ceduto in poco più di un’ora al tennista di Trinidad, impostosi con un sentenzioso 6-3 6-1. Pochissime le chances per lo spezino, quasi sempre in balìa delle trame di gioco avversarie, che non è riuscito a imporre il proprio gioco al cospetto di un giocatore navigato e ormai stabilmente nei primi 100 tennisti al mondo. Il numero 83 Atp per un posto in finale affronterà Federico Coria, fratello minore del blasonato Guillermo e autore sin qui di una stagione da incorniciare.

