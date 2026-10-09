Entry List Wta Hong Kong 2026: partecipanti ed italiane presenti

L’entry list e le partecipanti del torneo Wta 250 di Hong Kong 2026, in programma dal 2 all’8 novembre sui campi in cemento. Ultimi tornei prima delle Finals e di conseguenza ultima possibilità per molte giocatrici di chiudere il 2026 con un bel risultato. A Hong Kong il field è di livello, con diverse presenze tra le top-30. Tra queste anche la nostra Jasmine Paolini, che dopo mesi complicati prova a prendere ritmo e fiducia in questi ultimi appuntamenti dell’anno. Di seguito l’entry list completa dell’edizione 2026 del torneo Wta 250 di Hong Kong.

TUTTE LE ENTRY LIST

QUI IL CALENDARIO ATP

QUI IL CALENDARIO ATP CHALLENGER

QUI IL CALENDARIO WTA

ENTRY LIST WTA HONG KONG 2026

Shnaider, Diana 14

Cirstea, Sorana ROU 16

Eala, Alexandra PHI 18

Paolini, Jasmine ITA 20

Fernandez, Leylah CAN 26

Li, Ann USA 30

Sakkari, Maria GRE 33

Bucsa, Cristina ESP 35

Gibson, Talia AUS 37

Wang, Xinyu CHN 38

Samsonova, Liudmila 39

Birrell, Kimberly AUS 41

Starodubtseva, Yuliia UKR 45

Snigur, Daria UKR 46

Oliynykova, Oleksandra UKR 47

Kalinina, Anhelina UKR 50

Sherif, Mayar EGY 52

Zheng, Qinwen CHN 54

Boulter, Katie GBR 56

Kartal, Sonay GBR SR 56 (129)

Sonmez, Zeynep TUR 58

Badosa, Paula ESP 59

Bondar, Anna HUN 64