Entry List Wta Hong Kong 2026: partecipanti ed italiane presenti

L’entry list e le partecipanti del torneo Wta 250 di Hong Kong 2026, in programma dal 2 all’8 novembre sui campi in cemento. Ultimi tornei prima delle Finals e di conseguenza ultima possibilità per molte giocatrici di chiudere il 2026 con un bel risultato. A Hong Kong il field è di livello, con diverse presenze tra le top-30. Tra queste anche la nostra Jasmine Paolini, che dopo mesi complicati prova a prendere ritmo e fiducia in questi ultimi appuntamenti dell’anno. Di seguito l’entry list completa dell’edizione 2026 del torneo Wta 250 di Hong Kong.
QUI IL CALENDARIO ATP CHALLENGER
ENTRY LIST WTA HONG KONG 2026
Shnaider, Diana 14
Cirstea, Sorana ROU 16
Eala, Alexandra PHI 18
Paolini, Jasmine ITA 20
Fernandez, Leylah CAN 26
Li, Ann USA 30
Sakkari, Maria GRE 33
Bucsa, Cristina ESP 35
Gibson, Talia AUS 37
Wang, Xinyu CHN 38
Samsonova, Liudmila 39
Birrell, Kimberly AUS 41
Starodubtseva, Yuliia UKR 45
Snigur, Daria UKR 46
Oliynykova, Oleksandra UKR 47
Kalinina, Anhelina UKR 50
Sherif, Mayar EGY 52
Zheng, Qinwen CHN 54
Boulter, Katie GBR 56
Kartal, Sonay GBR SR 56 (129)
Sonmez, Zeynep TUR 58
Badosa, Paula ESP 59
Bondar, Anna HUN 64