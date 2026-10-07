Montepremi Masters 1000 Shanghai 2026: prize money, punti per il ranking Atp

Il montepremi, prize money e i punti per il ranking del Masters 1000 di Shanghai 2026, in programma fino al 18 ottobre. Alexander Zverev punta a prendersi già la prima posizione mondiale a discapito dell’infortunato Sinner. Carlos Alcaraz dopo il trionfo a Tokyo vuole iniziare a trovare continuità e a scalare nuovamente la classifica verso la vetta. Novak Djokovic sogna ancora un altro successo dopo aver vinto Pechino. Gli ingredienti per un interessante penultimo Masters 1000 della stagione ci sono tutti. I punti totali in palio per il nuovo campione del Masters cinese corrispondono a 1000. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica Atp.

TUTTE LE ENTRY LIST

QUI IL CALENDARIO WTA

QUI IL CALENDARIO ATP

QUI IL CALENDARIO ATP CHALLENGER

MONTEPREMI MASTERS 1000 SHANGHAI 2026

PRIMO TURNO – $ 24.335 (10 punti)

SECONDO TURNO – $ 36.110 (30 punti)

TERZO TURNO –$ 61.865 (50 punti)

OTTAVI DI FINALE – $ 105.720 (100 punti)

QUARTI DI FINALE – $ 193.645 (200 punti)

SEMIFINALI – $ 340.190 (400 punti)

FINALISTA – $ 612.340 (650 punti)

VINCITORE – $ 1.151.380 (1000 punti)