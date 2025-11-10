ATP Finals

Programma ufficiale mercoledì 12 novembre Atp Finals Torino 2025: orario Sinner-Zverev

L‘ATP ha reso noto il programma della quarta giornata delle ATP Finals 2025, quella di mercoledì 12 novembre. Ancora sessione serale per Jannik Sinner, che alle 20:30 sfiderà Zverev per andare alla ricerca della sua seconda vittoria nel torneo. Scenderenno in campo nella sessione diurna, invec, Felix Auger-Aliassime e Ben Shelton in un match già decisivo per rimanere in corsa.

IL PROGRAMMA DI MERCOLEDI

11:30 am
[2] Harri Heliovaara (FIN) / Henry Patten (GBR)
vs
[5] Joe Salisbury (GBR) / Neal Skupski (GBR)

Not Before 2:00 pm
[5] Ben Shelton (USA)
vs
[8] Felix Auger-Aliassime (CAN)

Not Before 6:00 pm
[4] Marcelo Arevalo (ESA) / Mate Pavic (CRO)
vs
[8] Christian Harrison (USA) / Evan King (USA)

Not Before 8:30 pm
[2] Jannik Sinner (ITA)
vs
[3] Alexander Zverev (GER)

