Finals Coppa Davis 2025, le scelte dei capitani per Spagna-Repubblica Ceca: ecco chi gioca

Le scelte ufficiali dei capitani in vista della sfida Spagna-Repubblica Ceca dei quarti di finale delle Finals di Coppa Davis 2025 in programma a Bologna dal 18 al 23 novembre. A un’ora dall’inizio degli incontri sciolte le riserve: il primo singolare sarà tra Carreno e Mensik, mentre a seguire scenderanno in campo Munar e Lehecka. Ricordiamo che le coppie del doppio possono essere cambiate fino a poco prima dell’inizio e quindi dopo i due singolari.
TABELLONE: ACCOPPIAMENTI E RISULTATI
TABELLONE E ACCOPPIAMENTI SEMIFINALI
GUIDA ALLA COPPA DAVIS SULLA RAI
IL PROGRAMMA DI SPAGNA-REPUBBLICA CECA
Ore 10:00 – Carreno Busta vs Mensik
a seguire – Munar vs Lehecka
ev. a seguire – Granollers/Martinez vs Machac/Pavlasek (con possibilità di cambiare)