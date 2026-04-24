Infortunio Alcaraz, Nadal: “Questi momenti di difficoltà danno valore a tutto quello che fa”

“Forza Carlos. Spero che tu ti possa riprendere il più velocemente possibile. Questi momenti di difficoltà danno valore a tutto ciò che stai facendo. Un abbraccio forte”. Così Rafael Nadal, sul suo account X, ha augurato una pronta guarigione a Carlos Alcaraz, dopo l’annuncio del forfait dello spagnolo agli Internazionali d’Italia e al Roland Garros.

LE PAROLE DI SINNER DOPO IL FORFAIT DI ALCARAZ

SINNER NUMERO UNO FINO A QUANDO?

IL MOTIVO DEL FORFAIT DI ALCARAZ