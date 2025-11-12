ATP Finals

Programma ufficiale venerdì 14 novembre Atp Finals Torino 2025, Sinner nel pomeriggio

Redazione
1 Min Read
Foto sportinfoto/DeFodi Images
Jannik Sinner of Italy controls the ball during the singles match between Jannik Sinner of Italy and Felix Auger-Aliassime of Canada during day two of the Nitto ATP Finals 2025 at Inalpi Arena on November 10, 2025 in Turin, Italy. (Photo by sportinfoto/DeFodi Images)

L‘ATP ha reso noto il programma della sesta giornata delle ATP Finals 2025, quella di venerdì 14 novembre. Si chiude la fase a gironi con l’azzurro che gioca di fatto un match ininfluente sia per lui che per il suo avversario. Jannik è infatti già qualificato per le semifinali e sicuro del primo posto, mentre Shelton è eliminato. Il secondo posto nel gruppo se lo giocheranno in serata Zverev e Fritz.

GIRONI: ACCOPPIAMENTI, RISULTATI E CLASSIFICHE

TABELLONE E ACCOPPIAMENTI SEMIFINALI

MONTEPREMI SINGOLARE

MONTEPREMI DOPPIO

TASSAZIONE ATP FINALS

ATP FINALS – PROGRAMMA, DATE E ORARI

PROGRAMMAZIONE SULLA RAI

REGOLAMENTO E FORMAT

PERCHE’ SINNER NON E’ TDS N°1

Inalpi Arena

11:30 am
[2] Harri Heliovaara (FIN) / Henry Patten (GBR)
vs
[4] Marcelo Arevalo (ESA) / Mate Pavic (CRO)

Not Before 2:00 pm
[2] Jannik Sinner (ITA)
vs
[5] Ben Shelton (USA)

Not Before 6:00 pm
[5] Joe Salisbury (GBR) / Neal Skupski (GBR)
vs
[8] Christian Harrison (USA) / Evan King (USA)

Not Before 8:30 pm
[3] Alexander Zverev (GER)
vs
[8] Felix Auger-Aliassime (CAN)

