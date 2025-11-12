Programma ufficiale venerdì 14 novembre Atp Finals Torino 2025, Sinner nel pomeriggio

L‘ATP ha reso noto il programma della sesta giornata delle ATP Finals 2025, quella di venerdì 14 novembre. Si chiude la fase a gironi con l’azzurro che gioca di fatto un match ininfluente sia per lui che per il suo avversario. Jannik è infatti già qualificato per le semifinali e sicuro del primo posto, mentre Shelton è eliminato. Il secondo posto nel gruppo se lo giocheranno in serata Zverev e Fritz.

Inalpi Arena

11:30 am

[2] Harri Heliovaara (FIN) / Henry Patten (GBR)

vs

[4] Marcelo Arevalo (ESA) / Mate Pavic (CRO)

Not Before 2:00 pm

[2] Jannik Sinner (ITA)

vs

[5] Ben Shelton (USA)

Not Before 6:00 pm

[5] Joe Salisbury (GBR) / Neal Skupski (GBR)

vs

[8] Christian Harrison (USA) / Evan King (USA)

Not Before 8:30 pm

[3] Alexander Zverev (GER)

vs

[8] Felix Auger-Aliassime (CAN)