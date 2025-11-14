A che ora Sinner-De Minaur semifinale domani Atp Finals Torino 2025? Orario e diretta Rai

A che ora si gioca Sinner-De Minaur, semifinale Atp Finals di Torino 2025? Ecco data, orario e come vederla. Ennesimo atto tra il fenomeno azzurro e l’australiano, con quest’ultimo finora mai in grado di opporre resistenza al nostro Ci proverà a Torino, dove però Jannik insegue la terza finale consecutiva. Le due semifinali di singolare si terranno alle 14:30 e 20:30, le due semifinali di doppio alle 12:00 e alle 18:00.

IL PROGRAMMA

Ore 12:00 – Bolelli/Vavassori vs. Heliovaara/Patten o Arevalo/Pavic

Ore 14:30 – Sinner vs. De Minaur

Ore 18:00 – Salisbury/Skupski vs. Cash/Glaspool

Ore 20:30 – Alcaraz vs. Auger Aliassime/Zverev

DOVE VEDERE LA PARTITA

Sky Sport anche quest’anno detiene i diritti integrali delle Atp Finals di Torino e seguirà integralmente sia le due semifinali del singolare che quelle del doppio, con Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis a fare da riferimento. La RAI trasmetterà su RAI 2 in chiaro la semifinale di Jannik Sinner alle 14:30. Il torneo sarà infine disponibile in streaming sulle piattaforme NOW (previo abbonamento), Sky Go (e abbonati Sky) e RaiPlay.